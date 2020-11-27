莫雷拉勇士成雙

莫雷拉自本月十一日刑滿復出以來，在五個賽馬日中贏得十一場頭馬，近來更連續兩次中三元，氣勢銳不可當。周日沙田賽事，莫雷拉的十匹座騎依然分量十足。昨晨他收操後透露，「紅磚勇士」和「超勁勇士」都是有備而臨，應最具爭勝機會。



莫雷拉今季先後六次贏得五班賽頭馬，堪稱是低班賽殺手，周日他夥拍上季曾在其胯下贏馬的賀廄「紅磚勇士」出戰五班千四米，他說︰「『紅磚勇士』上季尾曾成功克服排十四檔的劣勢勝出，而今季復出首仗再跑勝程田草千四，牠同樣排十四檔起步，本已順利移入內欄，不必全程走外疊蝕腳程，可是直路初段卻未能望空，要至最後二百米才能發力衝刺，卻已為時太晚，所以才未能追及受讓十七磅的『盛勢』，僅跑第二。『紅磚勇士』今次再跑千四米，對手不強當可收復前失。」



羅廄「超勁勇士」上場成熱倒灶，復課後不久由莫雷拉過檔，並兩度由他操刀試泥閘，雷神表示馬兒試閘的表現良好，狀態及成熟程度均有進步︰「牠上仗跑千四米只得第四，但僅落後於頭馬『星運之爵』不足一馬位，表現尚不算差，今仗增程跑千六米，從牠上季尾在此程後上跑第二的表現看來，應合發揮，而且今次且負一一五磅是全場最輕，當可望有進步表現殺入三甲。」



蔡廄「至尊高陞」自於五月出賽後，至周日才再次上陣，莫雷拉表示這匹五歲馬近月操練充足，經過連番快跳及試閘打磨，現時狀態已提升至作戰水平。



「『至尊高陞』上季才開始服役，出賽次數不多，按理仍有進步空間，今次復出跑千二米不嫌路短，本身亦已具足夠勇態迎戰，是我今戰另一爭分籌碼。」雷神續道。



特約記者︰文傑