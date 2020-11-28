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馬場浮世繪——十二月一日增設一組試閘

2020-11-28 列印
  十二月一日星期二早上八時，將增設一組不多於十匹馬參加的一千米草地試閘，以便獲選角逐浪琴表香港國際賽事的馬匹進行備戰。

  試閘名額將優先分配予浪琴表香港國際賽事獲選參賽馬匹，其次是評分較高馬匹。

馬場浮世繪
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