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馬場浮世繪——國際賽戰馬配搭逐步落實

2020-11-28 列印
  隨着馬會公布四場香港國際賽的獲選馬匹名單，各參戰馬的配搭逐步落實，當中較為特別是東廄的「錶之智能」，將配由當日開始在港客串的騎師蘇銘倫，他亦卜定策騎「樸素無華」出戰香港盃。

  另外香港一哩錦標，由於潘頓將策騎「美麗傳承」上陣，所以姚廄的「高大威猛」將由巴度主轡。

馬場浮世繪
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