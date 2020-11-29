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日報新聞 > 馬經

頭號目標——連連行運切勿輕視

2020-11-29 列印
　　第五場四班一六○○米。此場有能力的馬不少，形勢不單純，算不上是值得作重心的好場合，不過對上仗受阻的「連連行運」，卻捨不得不買一注。

　　無疑，一匹馬受阻而敗，不代表若沒意外便夠贏。可是看「連連行運」上仗在直路上受困的程度及時間，牠在受困時左衝右突的姿態，再看末段重整旗鼓後的走勢，個人深信若牠在直路初從內欄移出時取位暢順，必定是爭勝分子。再者，此駒上季尾當銳時，只以個多身位負於跨季連勝，而且是上三班照贏的「線路勇駒」，論本身實力應起碼值四班頂。

　　今季經一輪回氣後，上仗明顯有回勇迹象，四歲北半球PPG應不會一季便用盡，今仗排二檔易發揮，勿因雷神選騎「將俠」而輕視。

仲達
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