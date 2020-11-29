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勝在有方——同樂日力爭連捷

2020-11-29 列印
　　「同樂日」上季可在強組跟其後跑得勁之「聚才」、「聰明導彈」和「英之星」跑近，跑出水準非一般三班中級馬可比。今季兩戰換上潘頓，前仗僅輸給超班馬「顯心星」而氣走翌戰補中的「巡航導彈」，屬強組亞軍，所以再出能升正，雖賺快步速，但本身頭兩段也交出46秒27，末段追過近績出色之「暖在你心」、「發財寶」和「威威心得」的姿態點到即止，勝來猶有餘力，應有三班頂水準。六歲馬難得健康復好，刻意稍休五周才再出，外地曾打疊四仗入三甲，可像廄侶「平常心」般連捷。

　　「萬眾力得」今季插班後連場以終極時速衝得勁，剛戰同程更走內疊不利路段，今隔四星期而起用巴度，有心配合馬房攻勢而來。「發財寶」上仗末段一度受困且走不利之內疊路段才失Q，六歲馬必無保留，排檔適中屬正路配腳。

方駿暉
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