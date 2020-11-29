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伊仁絮語——天意級數佔優

2020-11-29 列印
　　第二場「天意」近三仗均渡江出戰，卻因際遇欠佳而未能上名。雖已年屆七歲，戰鬥力無疑下降，但牠上季初出跑田草千四能擊敗「都市神話」及「數糊勇士」等駒，季尾746場次亦得季軍，表現不差。今次首度降落五班出戰，更由潘頓壓陣，威力大為提升，計級數較同場對手為高，若取位得宜，有機會重開勝門。

　　第三場「勝利在手」上仗第二度跑泥地千二，雖然排位欠佳，而且大部分途程走二疊，轉彎時又移至最外，但末段衝刺仍勁，結果只負於際遇較佳的「特駒聯盟」，表現大有起色。今場有「旋里多彩」及「多多寶驥」領放，「勝利在手」可望輕鬆緊咬步速，本身曾在三班跑得接近，現居四班有利可圖，可替潘頓包辦第二口孖寶。

Ian
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