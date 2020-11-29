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重點出擊——秒秒精彩鬥志加零一

2020-11-29 列印
　　第六場四班千四米。「秒秒精彩」上仗受惠慢步速而入Q，實際上似易實難，首先該役只是牠在港第二次出賽，更是初次增程跑千四。而回看當日各項途程，根本沒有馬匹能一放到底，明顯場地傾向利追；再者，當日直路的一、二疊屬不利路段，此駒全條直路貼近內欄衝刺，比起同場任何一駒都要不利，最終前六名馬在頭位之內分勝負，當中「是必飛飛」、「鑽飾明駝」及「快步速」再出已交出兩勝一位，賽事水準不言而喻。

　　「秒秒精彩」於賽後翌日即復課，最近更由史卓豐試閘加強準備。查此駒的同主馬，最近一場勝仗已是2010年的「帶旺來」了，幕後久別凱旋門，鬥志自然加零一。

安西教練
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