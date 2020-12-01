  • 2020年12月1日 星期二
  • 17º
  • 73%
熱門： 新冠肺炎在家工作防疫措施周星馳太子站

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——甄康民任馬會市場事務總監

2020-12-01 列印
馬場浮世繪——甄康民任馬會市場事務總監
Previous Next

　　馬會宣布，甄康民（Anthony Ingham）將會加入馬會，出任會員、市場策略及品牌事務執行總監，並會於來年一月一日起履新。甄康民將專責制定會員事務策略，亦會負責規畫和推行馬會的市場策略計劃，身為馬會管理委員會成員，甄康民將直接向行政總裁應家柏匯報。

　　甄康民過去二十年曾效力多個國際著名高級品牌及生活時尚酒店品牌，從事品牌轉型、市場推廣策略及顧客體驗拓展工作。他於二○一五年獲委任為W品牌環球市場部負責人，為W酒店制定和推行全面的品牌轉型工作。二○一八年，他兼任The Luxury Collection Hotels and Resort的環球品牌管理工作。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd