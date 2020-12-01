馬場浮世繪——甄康民任馬會市場事務總監

甄康民過去二十年曾效力多個國際著名高級品牌及生活時尚酒店品牌，從事品牌轉型、市場推廣策略及顧客體驗拓展工作。他於二○一五年獲委任為W品牌環球市場部負責人，為W酒店制定和推行全面的品牌轉型工作。二○一八年，他兼任The Luxury Collection Hotels and Resort的環球品牌管理工作。
馬場浮世繪
第四波新冠肺炎疫情嚴峻，政府收緊多項防疫措施至最嚴格水平，包括食肆每枱只坐二人及堂食至晚上十時、限聚令亦收緊至二人、再次關閉遊戲機中心、卡拉OK、主題公園、泳池等，而大部份公務員在家工作，各項措施由本...
2020-12-01
中美商貿角力繼續，美媒傳出新一波制裁與中國解放軍有關的中企名單。中國晶片製造商中芯國際及中國海洋石油等中資企業都榜上有名。消息一出，中海油股價全日狂跌，不過中芯就一度倒升，而中芯回應名單問題時表明，公...
2020-12-01
猶他州沙漠中的神秘銀質巨石消失。本月十八日野生動物生物學家在沙漠中對大角羊數量進行調查時發現一塊三米四的銀質巨石，不過周五有人去「尋石」時，驚見巨石已失蹤。而《鹽湖論壇報》的記者周六徒步至該坐標，並確定了巨石失蹤的消息。 據報，早前當局曾發聲明：「無論你來自哪個星球，未經授權在聯邦管理的公共土地上安裝建築或藝術品，都是違法的。」 猶他州辦事處發言人金伯利·芬奇（Kimberly Finch）的最新聲明，辦事處收到可靠報告，指一個被稱為「整體」的不明建築，已從土地管理局的公共土地上移走了，不過並沒有拆除該建築的相關結構。據報，周五有人「尋石」時曾遇上一架載有大物體的卡車，及...
2020-12-01
九龍站上蓋豪宅坐擁鐵路優勢，基座亦有購物商場圓方，今次為大家介紹其中此地段上的君臨天下，市場正有一個2房1套放盤，實用面積779方呎，廳房開則四正實用，俯瞰開揚九龍站園景。 君臨天下由恒隆及港...
2020-12-01
美國莫德納（Moderna）藥廠表示，昨天向美國食品和藥物管理局（FDA）尋求緊急授權，及向歐盟申請有條件批准，以發售該藥廠所研發的新冠肺炎疫苗。不過，美國有意將中海油（883）以及中芯國際（981）...
2020-12-01
皇馬近期表現反覆，幸而教練施丹向來在歐聯有一手，而且今晚該賽事B組作客薩克達前，有首席射手賓施馬及時傷瘉復出，足以彌補夏薩特再次因傷倦勤的損失。主隊防線恍如有求必應，歐戰地頭威力更欠奉，故銀河艦隊有望全取三分提早晉級，客勝無問題。(Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨1:55直播) 上周三歐聯作客2:0挫國際米蘭後，銀河艦隊上周六西甲主場卻意外1:2不敵艾拉維斯，施丹指出球隊死穴：「己隊的問題在於穩定性，但這不是藉口，我會找到解決方法。」幸而，他向來特別擅於領軍出戰歐聯，一五至一八年曾連續三季捧走大耳朵盃，該隊今仗只要奏捷即提早篤定出線...
2020-12-01
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
ViuTV真人騷《全民造星III》剛進入40強階段，剛滿20歲個樣似韓仔、兼且唱得又跳得的ANSONBEAN（陳毅燊），每次出場都唔會令人失望，加上有份同花姐拍廣告，睇個勢絕對有機會殺入十強攞埋冠軍。...
2020-12-01
第四波疫情快速蔓延，導致人心惶惶，近日多了市民自願接受檢測，昨天啟用的坑口和油塘兩個社區中心門外排了人龍，當中有人尋測試求安心，亦有僱員因僱主要求，須取得陰性結果才可上班，一時間都令檢測需求驟增。雖然政府決定增加派發檢測樣本數量，但追不上公眾需要，現在就要研判再次向內地尋求援手的可能性。 多了市民自願接受檢測之外，近日有名牌食店和院舍爆疫，突然間多了人要接受強檢，推高了檢測的需求，但社區中心竟大排長龍，情況不理想，近日尋求檢測的人數又上升，若未能妥善處理，控疫效果將會大打折扣。 政府昨天宣佈，醫管局四十七間普通科門診派發檢測樣本包的數量，將由每天四千個增加至八千個，同時增...
2020-12-01
馬會宣布，甄康民（Anthony Ingham）將會加入馬會，出任會員、市場策略及品牌事務執行總監，並會於來年一月一日起履新。甄康民將專責制定會員事務策略，亦會負責規畫和推行馬會的市場策略計劃，身為馬...
2020-12-01