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馬場浮世繪——達龍駒百步穿雲退出國際賽

2020-12-01 列印
　　十二月十三日舉行的四場國際一級大賽中，昨日各有一匹香港代表分別退出香港盃與香港一哩錦標。希廄「達龍駒」退出香港盃後，這場二千米大戰餘下九駒爭標。而賀廄「百步穿雲」於香港一哩錦標打退堂鼓，同樣無馬補入，剩下十一匹馬爭冠。

馬場浮世繪
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