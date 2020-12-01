  • 2020年12月1日 星期二
  • 17º
  • 73%
熱門： 新冠肺炎在家工作防疫措施周星馳太子站

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘明輝最快本周恢復操馬

2020-12-01 列印
　　於十月一月十一日的谷中夜戰策「智弗拍擋」墮馬而傷及肋骨的潘明輝，據悉康復情況良好，如果日內能取得醫生證明，最快可於本周復課操馬，而馬會稍後會就這次墮馬事件開庭研訊。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd