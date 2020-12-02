重點出擊——哈蝦王旺值得信賴

第三埸五班一千米。「哈蝦王旺」一再證明是四、五班升降機，上季464場次跑五班同程，早段居中受制於慢步速，結果僅敗給再出贏馬的「萬事欣」，以及接戰升班入Q的「濃有」而得第四。之後「哈蝦王旺」轉戰田草一千米也補中頭馬，可壓倒再出贏馬的「八進」，確認本身實力值五班頂。



今季經頭兩仗在四班熱身後，上仗「哈蝦王旺」重返五班即瞄準谷草一千米，表面上受惠於早段步速快而追近，惟當時因排大外檔起步，早段被逼刻意留後，導致先機盡失，再者本身在直路取位亦不暢順。反之今仗排檔內移之餘，改配周俊樂亦獲減七磅，優勢重新顯現。查周俊樂今季騎伯廄馬屢有佳作，計有「印水紙」贏馬，以及「福善」和「秒秒精彩」入位，騎練合作甚有默契，今次「哈蝦王旺」值得信賴。



安西教練



