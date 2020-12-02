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伊仁絮語——小玩家進步可捧

2020-12-02 列印
　　第四場「小玩家」早於十月中旬曾渡江試閘，雖然起步一般，末段卻收復不少失地。踏入十一月後，希斯麾下不少新馬的狀態及進度均明顯進步，此駒今仗喜逢二檔，可令跑法更靈活，相信汲取了上仗實戰經驗後，應有更接近演出。對手可留意初出馬「超組合」及減分甚多的「快樂歡騰」。

  第六場「時時好綵」抵港後已兩度試閘，走勢愈見上力。今場有「和氣生財」、「南區寶」及「實力飛駒」等駒放頭，步速應不會太慢，形勢會對後上馬有利，可望與同主馬「場場精綵」一樣初出即勝。

Ian

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