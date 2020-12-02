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勝在有方——水箭龜穩亞望冠

2020-12-02 列印
　　「水箭龜」屬時廄少數演出甚準之成員，出道至今十七仗只有三次失獎金，當中十二次入三甲，上名率高近七成。上季初熱身兩仗後進軍中長途即能連場入圍，其中490場次能鬥贏今季兩戰兩捷之「好鬥心」，足證水準值三班頂。今季熱身一仗後初跑二千米即能勝，雖然切入後貼欄賺盡腳程，但鬥贏A跑道形勢相對有利的「全才」之姿態有餘未盡，五歲PPG精英里程應未盡。稍休一個月回師谷草贏馬路程，續配騎功有進之周俊樂，內疊跟好位後，憑忠心性格又有穩亞望冠之機會。

  「扎西德勒」今季已順利連捷，韋達接手後重現朝氣，今養足體力下可像上季般打疊三仗入三甲。

方駿暉

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