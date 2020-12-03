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馬場浮世繪——方仔雷神合作如魚得水

2020-12-03 列印
馬場浮世繪——方仔雷神合作如魚得水
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　　方嘉柏近期氣勢如虹，連同昨晚谷戰勝出「冠鋒」，已經連贏九個賽日。至於練者與莫雷拉的合作亦如魚得水，昨晚兩人只合作一匹「冠鋒」即報捷，而季內累計已攜手贏了十七W，佔方廄頭馬過半！

馬場浮世繪
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