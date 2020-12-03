莫雷拉三W又封王

昨晚谷中舉行八場賽事，莫雷拉於第三場起連贏「多多利高」、「冠鋒」和「超威星」，而第六場則憑「南區寶」入Q，賽後已提前成為騎師王。至於沈集成勝出「動力飛鷹」和「艮志騰雲」，是唯一起孖的練馬師。其餘呂健威憑「天地人」取得從練後第七百W。 梁家俊於第五場犯規，被罰停賽兩日。



莫雷拉昨晚搏殺手風甚順，由第三場至第六場非W即Q，其中石廄「多多利高」、方廄「冠鋒」和羅廄「超威星」都由他經手取勝，後駒練者羅富全說：「『超威星』近兩仗排檔欠佳，結果早段耗力太多，影響了表現，今仗則因為排一檔，沿途便可跟得舒服。其實此駒跑沙田和谷草都可應付，但谷草的對手較弱，所以暫時仍會安排牠在窄場出擊。」



至於沈集成昨晚則憑「動力飛鷹」和「艮志騰雲」起孖，練者賽後說：「賽前我預期沒有步速，所以吩咐巴度可讓『動力飛鷹』嘗試搶前，如有對手鬥搶，就可以守包廂位。此駒是粗身大馬，要多跑才能收身，而且已經七歲，如今要跑比較鬆軟的場地，所以稍後仍會盡量安排出爭谷草。『艮志騰雲』來投時健康有問題，所以休息了四個月，之後在從化試閘表現不俗，本來今仗我屬意巫顯東策騎，但他要隔離，最終改配薛恩。鑒於今場快馬甚多，因此我向馬主建議不如讓此駒稍留，結果在薛恩出色發揮下取勝。」



其餘何良與梁家俊昨晚合作為「旺旺寶駒」開齋，練者透露：「我一早認為『旺旺寶駒』頗有質素，但由於仍有很多地方要改善，所以一直安排跑不同路程，以及更換配備，經過上仗之後，我決定讓其增程千八米，如今證明判斷正確，希望牠勝後可以建立信心，始終目前評分肯定有利。」



另一方面，在十一月十一日谷賽被「智弗拍檔」拋下而導致肋骨骨裂的潘明輝，目前已逐漸康復，他今日起可恢復操馬，待明日接受進一步醫療評估後，將決定何時復出。至於在十一月二十九日田賽被「好玩福星」拋下而受到腦震盪的蔡明紹，已於昨天出院，他會按照馬會就騎師受腦震盪影響所制定的康復計畫繼續接受檢查及治療，以確定何時可以恢復出賽。



此外，澳洲騎師麥維凱昨日決定，下周不來港策騎「川河達駒」角逐周日的香港短途錦標，理由是無法預訂到賽後返回雪梨的航班，況且一旦返回雪梨，根據當地防疫條例，需要在指定酒店隔離十四日，令他無法與太太和家人歡度聖誕假期，經再三考慮後，只好放棄來港。而「川河達駒」將按原先部署，改由華將何澤堯主轡。



記者：文傑、亨利