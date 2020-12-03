順理成章——方廄雷神氣勢如虹

上季姚本輝、告東尼及呂健威為爭頭銜鬥至用盡一兵一卒，然而後兩者今季至目前仍算交出不俗的成績，反而姚本輝的頭馬數字是僅僅位列前十內。話說下個馬季他便屆退休年齡，如要申請延續牌照則要在餘下這兩季位列成績榜或獎金榜前五名之內，今季的排名也是關鍵所在。尚幸如計頭馬數字，他跟四、五位的練者比較也不算落後太遠，且看踏入十二月後能否扭轉乾坤。
章名
新冠病毒狂攻公私營醫院。養和醫院洗腎中心爆疫，一名確診男病者洗腎期間除口罩食三文治，病毒經空氣傳給旁邊另一名洗腎女病人。聯合醫院及佛教醫院共有四名病人及醫護人員染疫。 當局公佈，一名八十六歲初...
2020-12-03
中國外交部發言人趙立堅日前在個人社交網站發佈漫畫，譴責澳洲軍人屠殺阿富汗公民。事件引起外交風波，法國、紐西蘭相繼發聲，認為圖片與事實不符，中方的做法不符合國際外交的預期。在北京，外交部發言人華春瑩重申，涉事漫畫是根據澳洲國防部所確認的事實而創作，而不是憑空捏造，又批評澳方的回應難以令人信服當局會真心改善。 中國駐法國使館發言人則指，法國不去譴責虐殺平民的戰爭暴行，反而指責聲討暴行的人士「有偏見」、「令人反感」、「侮辱性」，這樣的表態令人反感，不禁讓人質疑發表這種言論的人到底是站在戰爭罪犯一邊，還是站在國際正義和人類良知一邊。
2020-12-03
美國大選結束一個月，總統特朗普仍拒絕承認敗選，並一直在沒提證據下宣稱選舉存在舞弊，持續在多地發起訴訟。但司法部長巴爾直言，司法部並未發現有足以影響總統大選結果的大規模舞弊證據。 巴爾接受美聯社專訪時說：「迄今為止，沒發現規模足以影響選舉結果的舞弊證據。」巴爾是特朗普的盟友，但他稱，沒有證據顯示有任何會改變選舉結果的「系統性」舞弊。他表示，多名檢察官及聯邦調查局人員一直都有跟進收到的具體投訴及資料，但沒有發現任何重大證據證明大選有舞弊情況。 以其說法，等於確認了國土安全部、情報機關以及獨立選舉觀察者的結論，也就是今年大選「是美國史上最安全的選舉」。 儘管美國官員都已作...
2020-12-03
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接，並紛錄減價成交，祥益高級分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊美湖居6座高層C室，面積544方呎，3房間隔，獲外區上車客垂青，議價後以596萬購入，呎價10956元...
2020-12-03
雖然肺炎疫苗的好消息陸續出現，但美國職位數據欠佳，卻沖淡了利好氣氛，美股早段欠缺方向。杜指低開128點後，曾跌224點，低位見29599點；標普500指數報3653點，下降8點或0.23%；納指報12...
2020-12-03
熱刺一對巴西鋒將盧卡斯莫拉和卡路士雲尼斯奧斯在歐霸表現特別醒神，今晚J組作客奧地利球隊寧斯，勢成主隊心腹大患。再者這支英超豪門今仗全取三分就可提早晉級，戰意毋庸置疑，一於支持客勝。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨1:55直播） 今季歐霸熱刺慣常派遣副選出戰，仍能取得三勝一負的佳績，今仗再取三分就可提前一輪鎖定出線資格，將專注力放回英超保持榜首優勢，戰意肯定高昂。而該隊一對森巴鋒將在此賽事表現出眾，翼鋒盧卡斯莫拉四次上陣收錄三球、一助攻；雲尼斯奧斯同期亦攻入兩球，還有三次助攻，包括上輪主場4:0大勝盧多格德斯時梅開二度和助攻一次。 ...
2020-12-03
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
今屆落選港姐「狂野空姐」廖慧儀的27歲舊愛Sam，於10月被狠飛後一直情緒崩潰，昨晨在社交網暗示自尋短見後，被發現墮樓身亡。廖慧儀原定昨日出席無線《再見2020》記者會，她臨時以不適為由請假缺席，未知...
2020-12-03
英國宣佈下周起為高危組別人士接種由輝瑞藥廠研發的疫苗，成為全球第一個展開注射抗疫的國家，所取得的成效以及事前未知的副作用，將為世人帶來啟示，特區政府必須密切注視，亦步亦趨，爭取在最短時間內取得安全可靠的疫苗，並提前向公眾作全面解說，減少不必要的猜疑情緒。 英國成為疫苖抗疫的先行者，美國亦正研究緊急批准使用兩間藥廠的疫苖，中國和俄羅斯亦宣稱研發出疫苗。套用已故領導人鄧小平的名言「不論黑貓白貓，捉到老鼠的就是好貓」，任何一種疫苗只要證實安全有效，當局就要快速展開大搜購行動，務求早一日得一日購得，讓公眾盡快接種。 食衞局局長陳肇始昨向立法會議員表示，預計最快明年中、後期推行較大規...
2020-12-03
方嘉柏近期氣勢如虹，連同昨晚谷戰勝出「冠鋒」，已經連贏九個賽日。至於練者與莫雷拉的合作亦如魚得水，昨晚兩人只合作一匹「冠鋒」即報捷，而季內累計已攜手贏了十七W，佔方廄頭馬過半！ 馬場浮世繪
2020-12-03