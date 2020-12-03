順理成章——方廄雷神氣勢如虹

剛周日方嘉柏繼續傳捷報，增添兩場溫拿後，未計昨晚賽果，目前以三十場頭馬高踞成績榜首。看「達心星」可以越級跳程擊敗多匹一班精英，而且贏來票數充滿信心，相信一早已劍指稍後的四歲系列賽事。另外自購馬「喜豐寶」一出即勝，方廄又多一匹生力軍，而鞍上人莫雷拉在末段機靈地走位穿越馬林，陣上的發揮可謂無懈可擊，而今季方嘉柏跟莫雷拉加強合作後，正是如虎添翼，看來二人問鼎今季冠軍騎練寶座的呼聲高唱入雲。



上季姚本輝、告東尼及呂健威為爭頭銜鬥至用盡一兵一卒，然而後兩者今季至目前仍算交出不俗的成績，反而姚本輝的頭馬數字是僅僅位列前十內。話說下個馬季他便屆退休年齡，如要申請延續牌照則要在餘下這兩季位列成績榜或獎金榜前五名之內，今季的排名也是關鍵所在。尚幸如計頭馬數字，他跟四、五位的練者比較也不算落後太遠，且看踏入十二月後能否扭轉乾坤。



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