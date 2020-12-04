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馬場浮世繪——蘇銘倫隔離中料下周五開操

2020-12-04 列印
  已獲馬會簽發牌照的蘇銘倫，將由下周日的國際賽日起，在港客串兩個月。這位比利時籍名將早前已經抵港，目前正在酒店隔離檢疫，預計下周四便會完成，屆時將會先往醫院再接受一次核酸檢測，如果驗出陰性，便可以在翌日早上開操。據悉蘇銘倫上陣首天，除四場國際賽外，在其餘賽事已卜滿座騎，可預期他在客串期內會大受歡迎。

馬場浮世繪
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