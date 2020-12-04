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馬場浮世繪——巫顯東黃皓楠解禁復出

2020-12-04 列印
  巫顯東與黃皓楠兩位華將，因所住的同一座大廈有居民確診，馬會以防萬一，遂於上周日的沙田賽事臨開跑前，勒令兩人暫禁出賽及操馬，除當日座騎要易配，剛周三亦不准披甲，但經再三檢測，確定巫、黃俱無染病，馬會遂於今次賽事起解除禁令。周日田戰，巫顯東將披甲兩場，黃皓楠則有五匹座騎。

馬場浮世繪
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