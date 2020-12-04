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馬場浮世繪——潘明輝復操上陣則有待

2020-12-04 列印
  潘明輝於上月十一日夜馬中，策「智弗拍檔」陣上墮馬而肋骨受傷，經一輪休息治療，昨晨終可復課操馬。火車潘操過數駒之餘，亦有跟在場練馬師傾談，十分勤力，但他畢竟缺陣三周，昨日才首日復操，所以正式復出日期，仍有待稍後決定。

馬場浮世繪
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