田泰安再展超能力

田泰安於剛周三晚谷戰刑滿復出，即夥拍「其利斷金」贏得個人季內第二十四場頭馬，打破停賽前連續三日交白卷的悶局，周日沙田賽事並十匹座騎分量十足，有望再添頭馬進帳。昨晨他操馬後透露，對「超能力」和「騰飛塔」兩駒的爭勝機會最感樂觀。



「超能力」自從去年十二月開始上陣，至今已在泥地千二米贏過五場頭馬，全部由田泰安經手，周日原班人馬再戰同程，田泰安分析︰「『超能力』連番拼搏，評分不斷上調，表現卻可持續進步，而上仗即使初升二班出賽兼排十二檔，尚能輕勝更是難得。賽後，馬兒一直維持有正常操練，然而今賽畢竟距上仗已有一段時間，故早前就先試泥閘預備，結果牠亦輕鬆完成，維持到作戰狀態。『超能力』今次繼續出戰泥地千二米，只要克服到一三三磅，便有望再贏一場。」



「騰飛塔」上場初出，賽前曾三度由田泰安策騎試閘，可是騎者因早已答應策騎「威妙星」，結果將頭馬拱手讓予潘頓，今次終於物歸原主，田泰安甚為憧憬︰「『騰飛塔』不論在晨課上或試閘時均展示出良好質素，我上次未能親自策騎牠贏馬，當然無奈，幸好今仗終有機會夥拍牠出賽。從牠早前試泥閘的走勢，可見到牠贏馬後，不論狀態及成熟程度都有進展，希望今次臨場會再跑出水準，成功連捷。」



「輝煌巨星」上季至今兩戰泥地一六五○米得亞軍，周日再跑同一路程，田泰安表示︰「這匹蘇廄馬上仗只敗於再出在四班亦上名的『甜酒杯』，敗不足辱，今次續跑泥地一六五○，對手中再無任何超班分子，『輝煌巨星』當有足夠條件擊敗對手，贏出服役以來的首場頭馬。」



特約記者︰文傑