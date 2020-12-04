張氏理論——波衫有市綵衣無

波衫於本世紀大行其道，是球會重要收入，但老張是老一派人，不止是年歲而是思維，從不明白為甚麼自己要花錢代人宣傳？唯一解釋是不少人太愛 足球，所以用錢來支持球會或球星。反而從來無人推動騎師綵衣，原因有三，一是綵衣無人名及號碼，二是綵衣是馬主專有，外人不可取用；第三點是綵衣全是長袖，而波衫多是短袖，較合年輕人於夏天穿着。



綵衣由馬主自行選擇，再由各地馬會決定可否採用而註冊，但各地同一樣的綵衣，可能屬不同馬主。只因圖案及色彩雖變化不少，但撞正機會仍有。以前賽馬各自精采，全不是問題，不過近三幾十年，不少良駒飛來飛去，東征西討，便有些少可能於異地同場撞衫，到時要當地賽馬特殊處理，因為目前綵衣仍未有如球衣，有分主場及作客也。



日本最大馬主團體之一的綵衣是黃黑直間，與澳門某大馬主完全一樣，但同場作賽之機會微乎其微了。面昔日馬經未有彩色印刷時，綵衣色樣便只是用文字描述。



張福元