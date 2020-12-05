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馬場浮世繪——三匹港隊馬昨試閘備戰

2020-12-05 列印
  沙田馬場昨晨舉行四組泥地試閘，四匹下周日香港國際賽參賽馬均有報名出試，其中蔡廄「夏威夷」和「旺蝦王」一對，分別勝出第一組及第三組閘，而且走勢俱相當輕鬆，明顯為大賽作好準備。

  另外「有理共想」在「旺蝦王」四個馬位之後得第三。至於「星州司令」在第一組居後過終點，其後更宣布退出香港盃，令該場國際一級賽只餘下八駒列陣。

馬場浮世繪
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