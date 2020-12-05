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馬場浮世繪——巴基之星復出跑第四

2020-12-05 列印
  上季在港退役的「巴基之星」，於香港時間前晚在杜拜美丹馬場復出，競逐途程為泥地二千米的表列賽The Entisar，結果在騎師杜百成胯下跑第四，落後頭馬五個多馬位。

  賽後練馬師屈達信表示，對「巴基之星」表現感到滿意，畢竟該駒休戰一段長時間，狀態當然未十足，而且賽事並非其擅長的草地賽。他又謂此駒過往曾經有罷跑紀錄，為避免在今次賽事途中被沙泥打中影響競賽情緒，故此全程走三疊是計畫之內。

馬場浮世繪
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