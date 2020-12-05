雙天至尊又再泥料

騎師莫雷拉於最近四次賽事均連中三元，明日他騎足十場，他表示希望繼續在賽事交出頭馬，維持個人最佳氣勢迎接香港國際賽，當中以「雙天至尊」和「超好日子」兩駒最具爭勝機會。



呂廄的「雙天至尊」季初曾由莫雷拉策騎，在泥地中距離大勝對手，今次再由騎者主轡，在高一班的同程賽事列陣，他說：「雖然『雙天至尊』在我胯下贏馬一役，賽事是在濕慢場地上舉行，但其後牠在正常場地亦走得接近，證明在任何情況的泥地跑道上作賽均可適應。此駒在上季後期才開始適應環境，現階段仍有進步空間，另外身主動跑法，往往佔有優勢，所以今次『雙天至尊』初上三班賽競逐，但憑着場地及路程專長，加上負最輕磅，牠仍有機會起步後搶出領放，取得今季第二場頭馬。」



至於廄侶「超好日子」，於剛戰初跑千四米，即在潘頓胯下上名，由於後者今戰停賽，於是便改由莫雷拉主轡，後者更包辦最近三課，動態積極，他說：「『超好日子』來港兩戰均展示出具有良好質素，且走勢愈來愈進步。近日我過檔操練，對其狀態進度亦十分滿意，今次再跑千四米，相信吸收過該次經驗後，應會交出更理想表現，何況今仗對手實力不算太強。我期待『超好日子』今仗演出再進，贏回一場頭馬。」



最後，莫雷拉表示「上捕先鋒」早前試沙田大閘走勢甚佳，表現遠較預期理想，他當然樂於策騎牠在今賽上陣。以其往績，泥地千二米是最佳途程，目前在五班陣亦有優勢，倘若跑出試閘水準，應屬爭勝分子。



特約記者：文傑