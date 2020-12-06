頭號目標——好運降班惡氣足

第九場三班一六五○米泥地。「好運」上季尾在三班此程打疊得兩冠一亞，最後一仗大勝或可說對手較遜，但之前一仗在698場次力拼僅敗，個人認為絕對是高水準，原因「安賦」在潘頓的完美發揮之下才影相僅勝，但今季初出即再贏，根本跑泥地是三班頂馬，而「好運」當然亦不相伯仲。



無疑，「好運」上季取得三捷大豐收後，不排除換來要回氣的代價，但今季跑了三仗，實際首兩仗都是不合發揮途程，直到上仗才回師勝程，可是在二班本已對手嫌強，還要遇上極不利追的步速，不宜太早批死今季回落。今仗回落三班，即改配今季表現突飛猛進的周俊樂，同場多快馬，適合其居中前位置找遮擋，最重要是有點分頭，值得一博。



仲達