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勝在有方——鑽飾明駝繼續向好

2020-12-06 列印
　　「鑽飾明駝」前季曾在三班評六十六分於田草千四得亞軍，當時正是跑C+3欄，可惜拼後表現回落。上季轉投羅廄初期表現平常，直至前仗151場次除下面箍，從外檔切入前置後再度入位，其後證實水準甚高，因蹄下敗將「快步速」和「三圓䮭路」翌戰增程即勝，「一舖縱橫」和「電訊火箭」最近包Q，頭馬「是必飛飛」剛戰如非受阻也已勝，確認屬極強組亞軍。所以本身再出也能輕勝，戴上交叉鼻箍後威力更強。六歲自購馬已養回，今次內側快馬極少，切入二疊賺步速形勢後，可打疊三仗跑得好。

　　「三圓䮭路」前仗受阻輸給前駒後，剛戰初跑千六也可在此跑道於劣勢衝贏最近補中之「保羅承傳」，計末段比前駒快0.87秒之多，換上周俊樂威力增強，可第四次在此跑道追入三甲。「糖糖幸運」兩度在千二追得勁，增程排黃金一檔，有助扳到而上名。

方駿暉
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