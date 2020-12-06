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伊仁絮語——旺舖必星進步可捧

2020-12-06 列印
　　第四場「旺舖必星」自降落五班後，近兩仗均跑獲殿軍，表現明顯轉好。前仗角逐泥地一哩，沿途走外疊兼沒有遮擋，蝕位甚多仍可維持追勢，看來泥地必合腳法；上仗轉戰谷草，結果負於頭馬不足一乘。今仗排外檔起步，無疑早段取位會有難度，不過馬兒尚算質新，能力未曾盡露，可期望持續進步。

　　第六場「鴻運飛鷹」上仗初試啼聲跑獲平頭季軍，表現不俗。牠來港前在澳洲出賽次數甚多，最後一役在巴拉烈勝出千四米，論質素不算超級，但今仗增程並加配眼罩，理應更加合適。查呂健威與何澤堯今季攜手取得九場頭馬，可見合作愉快。對手有「天駟」及「嘉應精彩」。

Ian
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