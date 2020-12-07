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馬場浮世繪——陳嘉熙打開季內勝門

2020-12-07 列印
馬場浮世繪——陳嘉熙打開季內勝門
馬場浮世繪——陳嘉熙打開季內勝門
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　　今季賽事昨日來到第二十七個回合，華將陳嘉熙終於憑「高友之星」打開季內勝門。翻查紀錄，陳嘉熙對上一次贏馬，原來已是今年的六月七日，當日更中三元。雖然相隔足足半年才重返凱旋門，但遲到好過無到，賽後他與師傅羅富全齊齊高興留影，享受勝利時光。

　　練者羅富全賽後說：「『高友之星』今仗末段要與對手短兵相接，令我有點緊張，但此駒畢竟由三班降落，而且有七磅減，加上陳嘉熙發揮鎮定，結果總算贏馬而回。這匹五歲馬跑千二至千四最合，甚至草地也合腳法。」

馬場浮世繪
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