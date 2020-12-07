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馬場浮世繪——蘇保羅未能贏馬賀壽

2020-12-07 列印
馬場浮世繪——蘇保羅未能贏馬賀壽
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　　蘇保羅昨日正好六十一歲大壽，出馬五匹亦連場搏殺，明顯想炮製賀壽馬，可惜被捧成大熱的「輝煌巨星」跑到無影，餘下最叻亦止於位置，其中「三圓路」跑亞軍最為接近，賽後練者當然目無表情。

馬場浮世繪

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