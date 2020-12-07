馬場浮世繪——蘇保羅未能贏馬賀壽

修咸頓前鋒丹尼艾格斯膝部屢受創，但每次都能東山再起。今晚英超作客白禮頓，此子養傷約一個月後有望復出，令聖徒攻力倍增，相反海鷗有首席射手馬奧比因傷上陣成疑，此消彼長，客勝更值捧。（Now621台周二凌晨4:00直播） 艾格斯一五至一六球季效力利物浦期間不幸膝部十字韌帶斷裂，自始活在傷患陰霾下，雖然前季起以先借後買形式加盟聖徒和重拾健康，今季聯賽上陣七次獨取五入球兩助攻，但十一月一日作客阿士東維拉卻觸傷舊患，此子仍揚言：「我相信自己能很快恢復健康，繼續士哥。」 馬奧比上陣成疑 休戰逾一個月後，聖徒領隊夏辛侯爾證實此子今晚可以候命，後者五戰海鷗取得入球和助攻各二，帶領效力的球隊三...

2020-12-07