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馬場浮世繪——彭國年又再贏偉廄馬

2020-12-07 列印
馬場浮世繪——彭國年又再贏偉廄馬
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　　彭國年上周日憑「團結精神」開齋，昨日則以「驃騎飛」再添頭馬進帳，連贏兩日手風明顯轉順。無獨有偶的是，以上兩匹都是偉廄馬，看來彭國年正與蘇偉賢處於合作蜜月期，大家之後不妨繼續留意。

馬場浮世繪

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