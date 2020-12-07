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馬場浮世繪——快樂騏驥P季內最冷

2020-12-07 列印
馬場浮世繪——快樂騏驥P季內最冷
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　　昨日第六場跑出熱頭冷腳賽果，頭馬「嘉應精彩」和亞軍「電子群星」一對熱門馬順利包Q，但季軍卻是獨贏是二百八十四倍的「快樂騏驥」，其位置每十元派彩四百六十六元，創出季內最高位置派彩紀錄！

馬場浮世繪

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