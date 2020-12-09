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伊仁絮語——馬爾代夫後勁強

2020-12-09 列印
　　今屆國際騎師錦標賽星光熠熠，筆者認為最有機會問鼎冠軍應是布達德。這位兩屆法國冠軍騎師今次獲分配的四駒均有近績支持，應可連場取得分數。

  第五場「馬爾代夫」前仗初跑谷草一哩，末段能交出凌厲後勁衝入殿軍，證明同程合適；上仗則敗在過早望空，以及轉彎移得太外，今仗可藉布達德之助盡情發揮後勁。

  第七場「勞動創造」季內四戰谷草一哩均上名，演出準繩，雖然今仗負重磅，但排位理想兼跑法主動，爭取三甲應沒有難度。

Ian

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