勝在有方——飛雲騅唞夠再贏

「飛雲騅」上季初跑谷草一哩放不出而跟跑一仗，之後五戰能四次贏馬和三次入位。季尾上到三班跑千八，起步失機後彎位取位欠暢順，仍能氣走今季兩捷之「扎西德勒」，原來屬較遲熟之中長途馬。前仗雖賺慢步速，但能拋離同樣守好位之「鴻圖巨星」，確認目前實力值三班中上級。剛戰換上田泰安放得太急，才反輸給相對有利之「鴻圖巨星」和「勞動創造」。今次隔七周再跑，比後駒少拼一仗，切入內疊操控步速後，力足第五次贏此程。



「勞動創造」最近可拋離今又同場之「健康在望」和「進力之城」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍，隔四星期而抽得一檔，有望持續交出三班中上級水準。



方駿暉



