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馬場浮世繪——潘頓千里駿駒1200W

2020-12-10 列印
　　昨晚舉行國際騎師錦標賽，最終由潘頓奪冠，同晚他還為第二場的「千里駿駒」開齋，雖然該場是平頭冠軍，但因為是騎者在港第一千二百W，相信仍然有其紀念價值！

馬場浮世繪
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