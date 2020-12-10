潘頓騎師賽封王

昨晚谷中舉行一年一的國際騎師錦標賽，潘頓憑「成才」和「健康在望」先獲一亞一冠，到尾關再憑「獎金大王」取得平頭季軍，最終成功奪冠，而騎者還在其他場次勝出「信心滿滿」和「千里駿駒」，全晚共贏三W。至於莫雷拉憑「爪皇轟天」和「進力之城」取得一W一Q，成為騎師賽亞軍。而巴度和杜苑欣則是平頭季軍，分別勝出「冠寶駒」和「人和家興」。



昨晚騎師賽頭關即爆出十五倍冷W，由莫雷拉策騎的時廄「爪皇轟天」一放到底，練者霍利時賽後說：「我馬房內有很多年長馬，但牠們都是戰士，有狀態時每每能夠在陣上交出好成績，例如『爪皇轟天』正是其中之一，雖然牠的質素只值五班，不過我仍全力催谷其狀態迎戰今仗，最終抽到莫雷拉策騎，更是發揮出馬兒的最佳實力，起步後即貼欄領放，入直路再彈離對手勝出。」



至於騎師賽次關和第三關都由苗禮德馬房的馬匹勝出，先有巴度為「冠寶駒」爆十九倍W開齋，然後潘頓為五倍的「健康在望」報捷；而騎師賽尾關則由杜苑欣策騎希斯馬房的「人和家興」大熱掄元，同場莫雷拉和巴度未能取得分數，反而潘頓憑葉廄「獎金大王」取得平頭季軍，繼二○一七年之後再度成為騎師賽冠軍。



其餘梁家俊昨晚亦表現神勇，先後勝出何廄「木火同明」和羅廄「逍遙自在」，前駒練者何良賽後表示：「『木火同明』今仗的策略指示是留前鬥後，但牠在對面直路仍包尾，轉彎又兜大外疊衝刺，想不到最終仍能取勝。不過，此駒今季的確不斷進步，踏入大熟大勇，續居四班應該可以再贏。」



另一方面，十二匹將於周日角逐香港國際賽的海外參戰馬，昨晨全數露面操練。其中日本代表「野田優驥」、「樸素無華」、「頌讚火星」和「野田重擊」，以及愛爾蘭代表「羅馬精神」均在草地跑道出試，後駒之後更夥同在泥地跑道出試的「倫敦塔」，前往亮相圈踱步遊花園，適應環境。



此外，於二○一五至二○一六年馬季結束後未獲香港馬會續牌的胡森，日前獲英國賽馬會簽發練馬師牌照，可於新市場開倉，他表示如能取得當年離開英國時的成績已感滿意。胡森暫時獲三十駒加盟，大部分都是周歲時購入的未出賽馬，預計最快在明年一月四日可以出賽。



記者：文傑、亨利