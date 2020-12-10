﻿順理成章——馬會努力 值得讚許

莫雷拉早前連贏五期騎師王後，剛周日的成績來個大插水，雖說也贏得頭馬，但當日此子有三場的表現實在差強人意。先說「超好日子」，明明出閘甚快，但卻旋即放緩催策並墮退至後列，然後卻在彎位耗力走大外疊，結果一面倒的大熱門僅得一席遠遠落後的第三名。另外「雙天至尊」出閘後雖略受擠，但其後有足夠空間上前進佔前列，可是鞍上人缺乏積極性並讓「平海飛星」先行，結果最後僅以短距離失去一席。至於尾場的「鞍歌」，向來以留前鬥後跑法最合，今仗起步後卻搶在二、三位，敗象早呈。



回說國際賽，今年在新冠肺炎疫情肆虐下，國際騎師錦標賽及國際賽仍得以順利舉行，實有賴馬會各部門之努力，確實值得加以讚許。雖然無論參與的外來騎師及外地馬之數目俱不及以往，但在此非常時期，能有一定數目的人與馬願意來港參戰已是難得。由於限聚令的原因，以往國際賽前夕會安排的種種活動自然要取消或用其他方式進行，但這樣也無可厚非，寧願安全為上，總勝過突然節外生枝。



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