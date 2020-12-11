  • 2020年12月11日 星期五
  • 21º
  • 85%
熱門： 麗晶花園強制檢測袁國勇禁足新冠肺炎

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——蘇銘倫明日座騎易配

2020-12-11 列印
  蘇銘倫收到衞生署要求須接受進一步新型冠狀病毒檢測，周日未能出賽，其座騎將易配以下騎師：第一場「悅跑得」易配何澤堯、第二場「歡樂小子」易配莫雷拉、第三場「格萊美」易配波健士、第四場「好好瑪」易配何澤堯、第五場「錶之智能」易配巴度、第六場「錶之未來」易配潘明輝、第七場「頌讚火星」易配莫雅、第八場「樸素無華」易配潘頓、第十場「聚才」易配莫雅。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd