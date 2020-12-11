馬場浮世繪——布宜學對倫敦塔有信心

布宜學昨晨策香港短途錦標日本參戰馬「倫敦塔」在草地快跳，課後他表示此駒即使超過半年沒有上陣，但今課走勢輕鬆，狀態已有作戰水準。他又謂自己兩年前曾在日本夥拍「倫敦塔」出賽，當時馬兒是久休復出，依然能後上跑第二，反映此馬甚具質素，如跟當時走勢比較，現時更趨成熟。



此外，布宜學表示自己能夠取得香港盃日本代表「野田優驥」的帥權感到高興，此駒來港前一役在秋季天皇賞，只不敵實力高強的「杏木」跑第四，無疑今場「變魔術」乃歐洲頂級賽駒，但「野田優驥」有力跟其硬拼，希望屆時可以走入前列。



馬場浮世繪