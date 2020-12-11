川河達駒抽得一檔

香港賽馬會於昨晨在沙田馬場馬匹亮相圈，為周日舉行的四場香港國際賽進行排位抽籤，結果多匹本地參賽馬均抽得理想檔位。練馬師方嘉柏和告東尼在儀式後，分別接受訪問時透露，對「川河達駒」和「時時精綵」的機會感到樂觀。



當今全球最高評分短途馬「川河達駒」，自上月中正式開操，全力催谷狀態近戰今仗，如今抽得一檔，方嘉柏說：「我本來最希望『川河達駒』抽得五檔，因為牠競跑時需要較多空位，可是現時抽得一檔，未是最好但也不錯，此駒自從投入操練，狀態一直循序漸進，尤其是上周二試草地一千米閘後，馬兒就像甦醒過來，進展程度較前更理想，我希望今場賽事步速，能夠跟慣常香港短途賽事的步速一樣的快，好使『川河達駒』能夠守在中間位置，以最合適的跑法爭取勝利。」



時時精綵強勢而臨



另一方面，向來香港瓶都是外隊馬形勢佔優，不過今屆主隊馬「時時精綵」強勢而臨，有機會成為歷來首匹兩勝此賽的香港馬，告東尼表示：「我當然希望『時時精綵』能夠繼前年之後，再贏一屆香港瓶，由於今場只得七匹參賽馬，加上是二千四百米長途賽，故此『時時精綵』排在五檔分別不大，我對此駒近期狀態進度相當滿意，希望牠屆時可以採用留前鬥後方式爭勝。至於其最大勁敵，應該是岳伯仁馬房的『業界巨頭』，不過『時時精綵』條件充足，乃今場爭勝分子。」



告東尼過往曾三度贏出香港短途錦標，今次他派遣「錶之智能」出賽，此駒最近兩度在級際賽跑第二，如今不抽得十一檔，告東尼說：「『錶之智能』速度十足，近期演出相當穩定，上場在二級賽馬會短途錦標亦僅負『旺蝦王』不足一個馬位，但如今排在十一檔，為避免全程走外疊蝕位，牠應該起步後搶在前列領放，我希望屆時『錶之智能』能夠繼續交出進步表現，爭取最佳成績。」



特約記者：文傑