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馬場浮世繪——何澤堯可照常出賽

2020-12-12 列印
  騎師何澤堯向馬會報告，他並非居住於馬會位於沙田馬場的宿舍，而他所居住的大廈出現一宗新型冠狀病毒潛在個案，儘管該個案仍未確定為確診個案，但為審慎起見，何澤堯已遷出他的住所，直至另行確定的日期。

  根據在此情況下適用於騎師的既定生物安全規定，何澤堯將會履行將於二○二○年十二月十三日星期日在沙田馬場舉行賽事的策騎聘約，惟他不會於今晨進行晨操。

  何澤堯於十二月七日、八日及昨日進行的檢測全部均呈陰性。

馬場浮世繪
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