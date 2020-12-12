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馬場浮世繪——潘頓行為不當被罰四萬

2020-12-12 列印
  馬會競賽小組昨日召見騎師潘頓，就其在前日傍晚在社交媒體發表的評論一事對其問話，該文內容中譯意思為「是否一位在港的騎師的新冠檢測呈陽性反應？」。

  小組認為該發文的字眼，有機會令公眾對香港賽馬在未來是否可繼續產生疑惑。小組考慮到今次事件的環境，以及潘頓過往在類似事件的行為不當紀錄，決定判其罰款四萬元。

馬場浮世繪
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