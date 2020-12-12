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馬場浮世繪——蘇銘倫最快下周日復出

2020-12-12 列印
  馬會獲騎師蘇銘倫告知，他昨日較早時接受的新型冠狀病毒檢測結果呈陰性。由於他已兩次檢測結果呈陰性，根據香港政府規定已完成所需檢疫，因此他於昨晚獲准離開，並按照馬會規定返回馬會安排的酒店。

  為蘇銘倫恢復策騎出賽作準備及為審慎起見，馬會已諮詢首席醫療主任有關的必要預防措施。蘇銘倫將按照馬會的既定程序，由今天起接受進一步檢測。他最早可於十二月二十日星期日恢復策騎出賽。董事將因應隨後的事態發展而於適當時間作出決定。

馬場浮世繪
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