夢想成金爭六連捷

練馬師羅富全上周三晚憑「逍遙自在」爆大冷贏馬，季內頭馬上升至二十三場，並穩佔練馬師成績表第二名。明日他九匹參戰馬亦具分量，有機會增添頭馬進帳，他接受查詢時透露，對「夢想成金」和「超勁勇士」兩匹新勝馬的機會最感樂觀。



「夢想成金」上季至今五戰全勝，剛戰初跑二班賽亦輕鬆贏馬，氣勢銳不可當，今次此駒再攻千二米，羅富全分析說：「現年四歲的『夢想成金』仍續有進步，上場贏馬姿態輕鬆，賽後牠的操練正常，狀態仍維持在最佳水準，周日牠繼續跑正宗路程，即便對手裏不乏具前速快馬，但此駒目前已經成熟，毋須硬性前領，反而跟隨在前領馬之後位置亦可以發揮得好，所以『夢想成金』仍然可以在有利形勢下爭取六連捷。」



超勁勇士再下一城



「超勁勇士」初出在千四米熱身後，上場增程跑千六米即贏馬補中，明日此駒進一步增程跑千八米，羅富全說：「本來我希望替『超勁勇士』報跑下周六舉行的同一班次及路程比賽，並繼續交由莫雷拉主轡，可是後者已卜定座騎，而下一次有該途程比賽已經是下月十日，時間相距實在太久，於是我便決定報跑今仗。不過我不懷疑此駒有足夠長力應付多二百米途程比賽，何況馬兒賽後的狀應仍勇。『超勁勇士』今次續配莫雷拉亦可收合拍功效，有機會再下一城。」



其他參戰馬匹方面，羅富全表示「悅驫」身形較高，可是體格較單薄，所以部署操練上特別小心，以免影響進度，上場出賽之後，則給予其足夠時間休息，然後再從新操練，如今再出跑贏馬路程，當然以良好狀態迎戰，希望可以把握機會，贏回一場頭馬。



特約記者：文傑