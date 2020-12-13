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勝在有方——顯心星穩亞望冠

2020-12-13 列印
　　「顯心星」出道至今只有初出一役跑谷草一千才甩三甲，此後五仗不勝有位。上季尾狂勝後，今季於三班兩度贏得易，末段可視「同樂日」和「高明駿將」等三班中上級馬如無物。剛戰上班阻力不大，但增程跑千四則難度高，結果大熱只跑第三，但事後看鄰近對手「極速王」翌戰可再入Q，蹄下敗將「幸運快車」則能跟實力指標「二郎」互有勝負而加添兩席亞軍，這個季軍其實甚勁。拼後隔七星期，早前試大閘走勢從容，大馬體重微跌應無大礙。四歲PPG精英上了寶貴一課後回到最佳路程，穩亞望冠。

　　「夢想成金」今季頭兩仗於田草千二贏馬姿態未算太勁，但剛戰段段快跟下總時間比早五場之二級賽頭馬「旺蝦王」僅慢0.14秒，未敗之師如非一檔受阻應可跟前駒鬥進度。「莫浪求」今季較遲復出，谷草開氣後剛戰劣勢下追得勁，四歲馬連同外地只跑十三次，排檔內移便可提升名次。

方駿暉
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