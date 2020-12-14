馬場浮世繪——布宜學快益善執到寶

布宜學昨日在四場大賽無功而還，不過在其他場次則得到沈集成關照，兩人合作憑「快益善」（內）交出頭馬，騎者今趟訪港總算有點收穫。賽後沈集成透露，布宜學今仗可算執到寶，練者說：「賽前我曾找過巴度、潘頓和莫雅為『快益善』執韁，但他們都推騎，及後莫雅向我介紹布宜學，結果一拍即合。此駒健康正常，相隔一段日子才上陣只因去了從化，由於馬性利跑新鮮感，今仗勝後我會讓其小休，至於下仗升上二班，必須配硬功騎師才有勝算。」



馬場浮世繪



