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馬場浮世繪——任我行打氣團搶眼

2020-12-14 列印
馬場浮世繪——任我行打氣團搶眼
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　　今屆香港瓶得七駒參戰，場面自然冷清，不過開跑前仍見「任我行」馬主團體眾人落力打氣，全程揮動印有馬兒名字的旗幟，可惜該駒最終只跑第六名，但有四十萬元獎金進帳，眾人也算不枉此行。

馬場浮世繪

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