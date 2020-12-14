  • 2020年12月14日 星期一
  • 22º
  • 75%
熱門： 疫苗彩雲邨兆康苑新冠肺炎口罩

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——夢想成金六出六捷

2020-12-14 列印
馬場浮世繪——夢想成金六出六捷
Previous Next

　　何澤堯昨日憑「金鎗六十」勇奪香港一哩錦標，固然譽滿欄邊，但同日也是由他建功的「夢想成金」亦星味十足，此駒在港至今六出六捷，下仗目標已直指級際賽，而最大得益者當然是何澤堯！

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd