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馬場浮世繪——蘇銘綸易配損失大

2020-12-14 列印
馬場浮世繪——蘇銘綸易配損失大
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　　蘇銘倫早前因檢驗問題而未能出賽，昨日座騎全部易配，其中「錶之未來」（右）和「樸素無華」分別由潘明輝和潘頓建功，蘇銘倫都算損失慘重。至於潘明輝昨日是受傷後復出，能夠即時有馬贏，證明有足夠作戰狀態。

馬場浮世繪

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