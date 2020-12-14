雄深雅健——說三道四 無補於事

香港只有二十一位騎師服役，究竟夠唔夠？有如雞與雞蛋問題，有人多馬到要揀，又有人有份操無份騎，僧多粥少，唔夠分，還應該加人嗎？有人說要汰弱留強，同樣有希望鋤強扶弱，制定某些條款，保障本地騎師，亦有人呼喊更換另一批外籍公司騎師，提出甚麼日久成精等，未審先判指控。



對上述既無立場，更持開放態度，無論怎改、怎變，都會賭，玩了近四十年，馬圈何種環境、生態都見過；曾幾何時，主帥制受盡批評，改成公司制，又話被某幾個壟斷，唔健康、唔應該！這樣又那樣，說難聽點，其實根本唔知想點？



一係賭，一係唔賭，一味用陰謀論說三道四，既唔信馬會，更唔信廉政公署，發現有問題唔拉？百年基業的馬會，會容忍主幹事、騎、練，賠上聲譽嗎？講到邊都無人信吧！



子健



