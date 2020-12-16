重點出擊——路路富貴 值得跟進

第三場五班千八米。根據馬會網頁資料提供，「路路富貴」在外地贏馬均採用前置跑法，而參考其母系血統，當中出了兩匹贏出皇太后盃的「大白兔」和「鷹雄」，俱是大長途好馬。亦即是說，這匹愛爾蘭自購馬打從上季插三班開始，一連十五仗均沒有角逐合適路程和採用擅長跑法，真正實力尚未展露。



今仗「路路富貴」惹起筆者注意，關鍵在於上仗初次增程跑谷草千八米，而且埋門亦有大戶票數跟進。該賽步速前快後慢，馬兒彎位時守在四、五位，本來存在爆大冷機會，可惜直路階段取位不太暢順，並且一直沿着內疊不利場地衝刺，走位實在棋差一着。



既然上仗已證明谷草千八是合適路程，而且在快步速場合也敗不脫節，證明本身氣量十足，汲取了一次失敗經驗之後，薛恩再騎應有更佳發揮，可繼續跟進。



安西教練



